Correa dice que “defenderá a Glas hasta la muerte”

El expresidente Rafael Correa, a través de una videoconferencia desde Bélgica, donde reside desde que terminó su mandato, no dudó en acusar a su sucesor, el Presidente Lenín Moreno, de “mentiroso” y habló de una “traición”. Moreno lo cuestionó duramente hoy en Montecristi.

Publicidad

Correa también defendió a Glas. “Yo defenderé hasta la muerte a un hombre que es inocente, no me importa el costo político”. “Siempre trataré de hacer lo que es correcto, no importa el costo”, dijo durante el tercer enlace digital, a través de Facebook Live, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, que fue escuchado en el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP), en Quito.

Correa cuestionó que se haya dado crédito a Jose Santos, delator de Odebrecht, de quien dijo que ha lanzado acusaciones sin pruebas. “¿Dónde está el estado de derecho?”, se preguntó. Y calificó a Santos como el Capaya de Odebrecht que, a su criterio, vino a echar lodo con ventilador sin una sola prueba. Y consideró a Glas como un perseguido político y que las autoridades competentes han presionado y no se ha actuado en función de derecho, sino por conveniencias y presiones políticas.

Llamó a sus correligionarios a defender los avances alcanzados en su administración y dijo que volvería al país si las circunstancias lo exigen para recuperar la Revolución Ciudadana.

También recordó que la Constitución de Montecristi fue parte de su proyecto político que, para él, ha supuesto beneficios para el país.

Correa afirmó que las pasadas elecciones, en las que venció Moreno, fueron ganadas por Alianza País y la Revolución ciudadana, pero se preguntó si el triunfo de su correligionario fue peor que si hubiera vencido la oposición. EFE