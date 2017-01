La CIA acusa a Trump de no entender la amenaza de Rusia

WASHINGTON (AP) — El director saliente de la CIA, John Brennan, fustigó el domingo a Donald Trump por “hablar y tuitear” sobre la posibilidad de que Estados Unidos disminuya sus sanciones contra Rusia. Opinó que el presidente electo no entiende totalmente la amenaza que Moscú representa para Washington.

“Creo que él debe tener en cuenta que no tiene una apreciación y comprensión completa de las implicaciones de ir por ese camino”, declaró Brennan al programa “Fox News Sunday”, un programa que Trump observa regularmente.

“Ahora que él va a tener la oportunidad de hacer algo por nuestra seguridad nacional, y no solo hablar y tuitear, tendrá la tremenda responsabilidad de asegurarse de que los intereses de Estados Unidos y de la seguridad de la nación estén protegidos”, agregó Brennan.

El equipo de transición de Trump no contestó inmediatamente a un pedido de reacción.

Las críticas televisadas contra el próximo presidente destacaron el estado grave de la relación entre Trump y la comunidad de inteligencia estadounidense, pocos días antes de que preste juramento como el 45 presidente de la nación. Trump ha restado importancia repetidamente a información de inteligencia, que ha convencido a republicanos y demócratas de que Rusia trató de ayudarlo a ganar la elección.

Trump ha hecho llamados públicos en favor de una mejor relación entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Vladimir Putin. Durante una entrevista con el Wall Street Journal el viernes, Trump insinuó que sopesaría disminuir las sanciones que el presidente Barack Obama aplicó a Rusia como retribución por el presunto hackeo electoral.

Trump también ha insinuado que la comunidad de inteligencia lo tiene en la mira, basando su crítica en incidentes como la filtración de un documento no verificado que tenía información personal y financiera potencialmente dañina para él. Trump ha comparado la situación con la “Alemania nazi”.

El domingo, Brenan calificó esta comparación de “indignante” y agregó que la comunidad de inteligencia quería que el presidente electo supiera que el documento estaba circulando entre algunos medios noticiosos.

Una serie de revelaciones han arrojado más luz sobre la relación entre Trump y Putin.

El general retirado Michael Flynn, que se convertirá en el asesor de seguridad nacional de Trump, y el embajador de Rusia en Estados Unidos han estado en contacto frecuente en las últimas semanas, incluso el día en el que el gobierno de Barack Obama sancionó a Moscú en represalia por el presunto hackeo electoral, dijo un alto funcionario estadounidense.

Después de negar inicialmente que Flynn y el embajador Sergey Kislyak hablaron el 29 de diciembre, un funcionario de Trump admitió el viernes que el equipo de transición estaba al tanto de una llamada el día en que el gobierno de Obama impuso las sanciones.

El vicepresidente electo Mike Pence, también en declaraciones al programa “Fox News Sunday”, negó que Flynn y Kislyak hayan analizado algo relacionado con las sanciones.

Por LAURIE KELLMAN, Associated Press. El periodista de The Associated Press Steve Peoples contribuyó a este despacho desde Nueva York.