María, a pocas horas de tocar tierra en Puerto Rico como huracán categoría 5

El poderoso huracán de categoría 5 María tocará tierra en la costa sur de Puerto Rico en las próximas horas, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

A las 02.00 hora local de Puerto Rico (06.00 GMT), el ojo de María estaba ubicado 140 kilómetros al sureste de San Juan y avanzaba a una velocidad de 17 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste.

María ha perdido algo de fuerza y a esa hora registraba vientos máximos de hasta 270 kilómetros por hora, que siguen manteniéndole como huracán categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.

El ojo de María roza en estos momentos Saint Croix, la mayor de las islas Vírgenes estadounidenses, con vientos máximos de hasta 204 kilómetros por hora registrados en el lado oeste de la isla.

This morning #GOES16 captured geocolor imagery of #Category5 Hurricane #Maria with max winds of 160mph. More loops @ https://t.co/UxxCHH5OVC pic.twitter.com/C3SzfKwA4c

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 19 de septiembre de 2017