IOS 11 ya está disponible para los dispositivos Apple

Desde hoy, los usuarios de apple alrededor del mundo podrán actualizar sus iPhones y iPads para tener el IOS11. Entre los dispositivos que pueden descargar IOS 11 se encuentran el iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus – los nuevos iPhone 8, iPhone 8 Plus y Iphone X, llegarán con iOS 11 de serie ya instalado.

Publicidad

Para descargarlo hay que ir a Ajustes => General => Actualización de software.

Entre sus actualizaciones, El Control Center ha cambiado, La cámara ha mejorado, Se implementó el modo “No molestar al conducir” que consiste en que las notificaciones se silencian cuando el usuario está al volante, hay nuevas prestaciones pensadas para el iPad, y Siri posee una voz más natural.

A los usuarios se les recomienda hacer una copia de seguridad de su teléfono antes de actualizarlo.