Juan Carlos Fernández juega con las analogías en Galería Mirador

Guayaquil.- Juan Carlos Fernández (Loja, 1981) es el artista que expone actualmente “Analogías” en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Guayaquil.

Juan Carlos estudió en el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, en la Universidad Espíritu Santo, UEES, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de las Artes, UARTES.

Para Juan Carlos la muestra consiste “en una serie de imágenes, las cuales relaciono con lo que hace el ser humano, en el ámbito general, por ejemplo, aquí está la obra del mono en la rueda, eso es bien guayaquileño, lo hice en el certámen del Festival de Artes al Aire Libre (FAAL), es una crítica, pero también hay propuestas más abiertas, como la loba o el perrito que habla de la cuestión de decorarnos, de que nos mostramos frente a alguien vestidos, decorados. En este caso, ella está elegante porque usa esos zapatos rojos”.

“En la muestra todo tiene que ver con el ser humano, con las diferentes razas, con las relaciones que tenemos, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, todo esa mezcla es lo que vemos ahora, y lo que yo hago es disfrazarlo con animales, es una analogía con lo que está pasando actualmente y lo disfrazo con animales, porque se ve más bonito técnicamente, por ejemplo esta avestruz está siendo montada por una jirafa, pero literalmente, en mi idea está siendo montada”.

Juan Carlos explica que “hay otra muestra en espacio cultural NoMínimo que inauguró la semana pasada, donde hay cuadros al óleo y algunos con plastilina, y la diferencia con la exposición de acá es que la mayoría de los de aquí son cuadros, imágenes y dibujos pintados con acrílico, o con otras técnicas. En NoMinimo son la mayoría al óleo pero inclinados al aire barroco, porque me gusta mucho lo barroco, me interesa mostrar ese estilo de pintura, más otros arte-objetos e instalaciones. Me inclino mucho por la pintura antigua. si comparamos estas dos exposiciones son dos cosas diferentes, pero con el con el mismo tema alrededor, allá la exposición se llama “Melanina”, que es el pigmento que nos da el color de pelo, de ojos, y englobé esa exposición con ese nombre porque tengo la misma idea que aquí, pero desde otro ángulo y desde otras técnicas”.

Otra de sus obras se llama “Continentes” y está compuesta por tres cuadros hechos con pieles de vaca puestos de revés enmarcadas del lado donde quedó el registro que quedó cuando tuvieron que limpiar las pieles.

“Lo que me interesa es ver el detalle, a simple vista parece una vaca, pero visto desde lejos parecen continentes. parece la tierra vista desde el aire”, dice el artista.

Otra obra es la pintura de un caballo verdadero pero haciendo equilibrio como si fuera un juguete, tratando de parecerse al juguete, cuando lo que hace el juguete es parecerse al caballo, es otra analogía.

Sobre una mesa se encuentra una instalación que es la cabeza de un cerdo con los cachos de un ciervo, “es mi versión de una nueva especie de animal”, afirma Juan Carlos. Otra instalación es nido de grafito con un huevo de avestruz.

Algunas de sus obras tienen la idea de ponerse a jugar con el material para que los materiales parezcan ser lo que no son, por ejemplo, que la plastilina parezca óleo, jugando con la misma idea de la analogía.

