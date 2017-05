Ewan gana 7ma del Giro, Gaviria 2do, Jungels sigue de líder

ALBEROBELLO, Italia (AP) — El australiano Caleb Ewan ganó el viernes la séptima etapa del Giro de Italia en un sprint final, al tiempo que Bob Ungels retuvo la camiseta rosa de líder.

Para su primera victoria en el Giro, Ewans le sacó media rueda al colombiano Fernando Gaviria, para borrar recuerdos de su segundo puerto en la 1ra etapa y noveno y octavo en las etapas 2 y 3.

“Se siente bien luego de las desilusiones que tuve. No creo que me he sentido tan bien previamente”, dijo Ewan.

Ewan, del equipo Orica Scott, ganó también una etapa en la Vuelta de España hace dos años.

Sam Bennett, e Irlanda, cruzó tercero, mientras que el velocista Andre Greipel fue cuarto, al cerrar la larga y mayormente llana ruta de 224 kilómetros (139 millas) de Castrovillari a Alberobello, que tiene un cierre ondulado de 40 kilómetros.

Jungels, de Luxemburgo, finalizó en el pelotón principal con los otros favoritos y amntuvo su ventaja de seis segundos sobre el galés Geraint Thomas. Fellow Briton Adam Yates remained four seconds further back, with most of the overall favorites.

“No es decepcionante que nuestro equipo no ganase hoy con Fernando Gaviria, porque él hizo un gran sprint y el equipo le ayudó”, dijo Jungels. “No hay vergüenza en perder contra Caleb Ewans, que es muy veloz”.

El colombiano Nairo Quintana, otro de los fuertes, llegó 25to.

La etapa comenzó en la región de Calabria y tres ciclistas — Simone Ponzi, Dmitriy Kozontchuk y Giuseppe Fonzi — se separaron del grupo casi inmediatamente. Ponzi sufrió muy pronto un problema mecánico, lo que dejó a Kozontchuk y Fonzi al frente.

El dúo logró una ventaja de cuatro minutos y se mantuvo en la punta durante cinco horas, antes de ser alcanzado por el pelotón principal a 18 kilómetros de la meta.

Hubo pocos cambios hasta que el esloveno Kristijan Koren atacó en una sección cuesta arriba tras la marca de cinco kilómetros.

El equipo Sky rápidamente persiguió a Koren para proteger la posición de Thomas y poco a poco la avanzada se redujo a un puñado de ciclistas disputando el sprint final.

Ewan tuvo en mejor sendero al salir de la última esquina y apenas aguantó el embate de Gaviria, mientras que Greipel pareció perder energía.

“Tuve que trabajar duro e4n los últimos tres kilómetros, así que estaba un poco cansado para el sprint”, dijo Ewan.

Jungels deberá tener una prueba más dura en las próximas dos etapas.

La 8va etapa el sábado es un tramo de 189 kilómetros (117 millas) de Molfetta a Peschici aque tiene un cierre cuesta arriba corto, pero empinado.

“Esta año todos los finales son difíciles”, dijo Jungels. “Todo el día fue muy relajado y entonces los últimos 10 kilómetros fueron de locura”.

El 100mo Giro concluye en Milán el 28 de mayo. (D).