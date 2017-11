Burzaco declara que pagaba $600 mil en sobornos a Chiriboga

Alejandro Burzaco, ex director general de la firma Torneos y Competencias, declaró ante la Corte Federal en New York haber sobornado a presidentes de distintas federaciones del fútbol sudamericano, entre los cuales nombró a Luis Chiriboga Acosta, ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Burzaco reconoció haber pagado entre $400.000 y $600.000 anuales en sobornos a Chiriboga, quien fue sentenciado a 10 años de arresto domiciliario debido a su edad.

To fend that off, T&T agreed to increase its annual bribes to Chiriboga and Bedoya from $400K a year to $600K. They in turn agreed to stick with T&T instead of going to Casal’s company.

