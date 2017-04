Disney comparte el primer adelanto de Star Wars: The Last Jedi

The Last Jedi, la octava película en la saga de Star Wars y secuela de la exitosa The Force Awakens, acaba de recibir su primer trailer. Míralo a continuación.

El adelanto fue compartido durante uno de los eventos de Star Wars Celebration, una convención para fanáticos de la franquicia, y posteriormente difundido en internet.

Las nuevas imágenes muestran a Rey (Daisy Ridley), protagonista de The Force Awakens, siendo entrenada por un mucho mayor Luke Skywalker (Mark Hamill), mientras continúa el conflicto entre la Resistencia y el siniestro Primer Orden.

La película cuenta con la dirección de Rian Johnson (Looper, Breaking Bad) y tiene un estreno programado para diciembre de 2017. (I)