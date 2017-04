Hacker amenaza con estropear estreno de Netflix

SAN FRANCISCO (AP) — Un hacker aseguró haber robado la próxima temporada de la exitosa serie de Netflix “Orange Is The New Black” y está solicitando una cantidad no especificada de dinero a cambio de no difundir la quinta temporada completa.

El hacker, que usa el nombre de The Dark Overlord, al parecer subió el primer episodio en un servicio ilegal para compartir archivos. The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad de ese archivo subido. El estreno oficial de nuevos episodios de "Orange" está programado para el 9 de junio. Netflix señaló que un pequeño proveedor de producción que trabaja con varios estudios importantes de televisión había sufrido una violación a su sistema de seguridad. La compañía de Los Gatos, California, describió el asunto como una "situación activa" que está siendo investigada por el FBI y otras autoridades. Copias piratas de "Orange" podrían afectar el aumento de suscripciones a Netflix. (E)