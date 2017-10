“Happy Death Day” ahuyenta a “Blade Runner” de primer lugar 

LOS ÁNGELES (AP) — La película de terror “Happy Death Day” ascendió al primer lugar de las salas de cine en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, dejando atrás a la secuela de “Blade Runner”.

De acuerdo con cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, “Happy Death Day” generó en las taquillas norteamericanas 26,5 millones de dólares para Blumhouse y Universal Pictures. La cinta fue popular entre la audiencia joven: un 63% del total tenía menos de 25 años.

“Happy Death Day” es el último éxito del estudio Blumhouse Productions, que a principios del año lanzó “Split” y “Get Out” con la ayuda de Universal Pictures, que distribuyó las películas.

La cinta también se vio beneficiada por el enorme éxito de “It” _la cual ha recaudado 314,9 millones de dólares en Estados Unidos a la fecha_ debido a que su avance se reprodujo en las salas de cine antes de la exhibición de “It”, lo que “incrementó potencialmente” el conocimiento de la gente hacia la película, de acuerdo con Paul Dergarabedian, principal analista de medios para comScore.

Por su parte, “Blade Runner 2049” bajó al segundo sitio en su segunda semana de estreno en 4.058 cines, recaudando apenas 15,1 millones de dólares después de un debut decepcionante. La cinta ha recaudado 60,6 millones a nivel internacional.

“The Foreigner”, de Jackie Chan, se estrenó este fin de semana con 12,8 millones en 2.515 salas, colocándose en el tercer lugar de ingresos. Por su parte, “It” se colocó en cuarta posición con 6,1 millones de dólares en su sexta semana.

Otros estrenos salieron de la lista de las 10 primeras, entre ellas “Marshall”, con 3 millones recaudados y “Professor Marston and the Wonder Woman”, con apenas 737.000 dólares.

A continuación, la lista de las 10 películas con más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.

1.”Happy Death Day”, 26,5 millones de dólares.

2.”Blade Runner 2049″, 15,1 millones.

3.”The Foreigner”, 12,8 millones.

4.”It”, 6,1 millones.

5.”The Mountain Between Us”, 5,7 millones.

6.”American Made”, 5,4 millones.

7.”Kingsman: The Golden Circle”, 5,3 millones.

8.”The Lego Ninjago Movie”, 4,3 millones.

9.”My Little Pony: The Movie” 4 millones.

10.”Victoria and Abdul”, 3,1 millones.