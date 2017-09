Julia Louis-Dreyfus, protagonista de ‘Veep’, tiene cáncer

Los Ángeles (EE.UU.), 28 sep (EFE).- La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, protagonista de la serie televisiva de sátira política “Veep“, desveló hoy que sufre cáncer de mama.

“Una de cada ocho mujeres sufre cáncer de mama. Hoy yo soy ese uno”, dijo la artista en su cuenta de Instagram.

“La buena noticia es que tengo al más glorioso grupo de familia y amigos que me apoyan y cuidan, y un fantástico seguro a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que combatamos todos los cánceres y hagamos que la sanidad universal sea una realidad”, añadió.

Nacida en 1961 en Nueva York, Julia Louis-Dreyfus es una de las grandes figuras de la comedia televisiva estadounidense gracias a sus papeles en “Seinfeld” y “Veep”.

Por su interpretación de la vicepresidenta y posterior presidenta de EE.UU. Selina Meyer en “Veep“, Louis-Dreyfus hizo historia en la última edición de los Emmy al llevarse por sexto año consecutivo el galardón a la mejor actriz cómica, con lo que batió el récord de premios para un artista por un mismo personaje.

A comienzos de este mes, la cadena HBO anunció que “Veep“, que ha ganado los tres últimos años el Emmy a la mejor comedia, culminará su andadura en la pequeña pantalla con su séptima temporada. EFE

Just when you thought… pic.twitter.com/SbtYChwiEj

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 28 de septiembre de 2017