Denuncian al cineasta James Toback por acoso sexual 

LOS ANGELES (AP) — Un total de 38 mujeres denunciaron por acoso sexual al guionista y director de cine James Toback, quien recibió una nominación al Oscar por su guion para la cinta “Bugsy”, según un informe publicado por Los Angeles Times el domingo.

En el informe, muchas de las mujeres alegan que Toback se les acercó en las calles de la ciudad de Nueva York y les prometió el estrellato. Sus reuniones a menudo terminaban con preguntas sexuales y Toback masturbándose frente a ellas, de acuerdo con los relatos.

Toback, de 72 años, negó las acusaciones al diario y señaló que nunca conoció a ninguna de las mujeres, o que si lo hizo “fue por cinco minutos y no me acuerdo”.

Treinta y una de las denunciantes se identificaron al declarar, incluyendo a Louise Post, guitarrista y vocalista del grupo Veruca Salt, y la actriz Terri Conn, de la telenovela “As the World Turns”.

La actriz Echo Dannon recordó un incidente en el set de la cinta “Black and White” en donde Toback le puso las manos encima y le dijo que eyacularía si ella lo miraba a los ojos y le pellizcaba los pezones.

“Todo el mundo quiere trabajar, así que se aguantan”, dijo Danon al Times. “Fue por eso que me aguanté. Porque tenía la esperanza de obtener otro trabajo”.

El domingo, el reportero del Times Glenn Whipp indicó que el número de denunciantes se ha duplicado desde que se publicó el reporte.

Toback no ha respondido a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

El reporte se da en medio de la debacle del productor Harvey Weinstein, a quien más de tres decenas de mujeres lo han acusado de agresión y acoso sexual. Fue despedido de la compañía que ayudó a fundar y ha sido duramente criticado por la comunidad en Hollywood.

“Maldito seas James Toback, por robar y traumatizar”, escribió el domingo en Twitter la actriz Rose McGowan, quien denunció a Weinstein.

Otra de las acusadoras de Weinstein, la actriz y directora Asia Argento, tuiteó en respuesta al reporte sobre Toback: “Orgullosa de mis hermanas por derribar a otro cerdo más”.

Aunque es menos reconocido que Weinstein, Toback ha tenido una exitosa carrera de cuatro décadas en Hollywood, donde tiene una base de seguidores que lo elogian por su originalidad y por la creación de personajes profundamente resquebrajados.

