Jugada Maestra

Félix Pilco

Guayaquil, Ecuador

Los ecuatorianos hemos sido testigos durante los últimos meses de una lucha implacable contra la corrupción instaurada en todos los niveles del gobierno de la Revolución durante estos últimos 10 años.

Hemos sido testigos de cómo una bancada oficialista llena de cinismo ha protegido al mayor sospechoso de haber liderado esta cadena de corrupción y podredumbre institucional. Atónitos vimos cómo esta asamblea dominada por Alianza País ordenó a sus asambleístas en el CAL a no dar los votos para continuar con el Juicio Político a Jorge Glas.

Hoy, cuando el país absorto pide transparencia y justicia frente a los más grandes casos de corrupción de toda la historia republicana; hoy, cuando varios ex ministros y ex funcionarios están implicados en juicios penales, algunos de ellos detenidos y otros ya huidos, vemos como este capítulo de la novela toma un nuevo rumbo hacia la Fiscalía.

Pero antes de continuar no podemos olvidar que el actual fiscal, Carlos Baca, fue funcionario muy cercano al ex Presidente Rafael Correa, asesor y delegado ante la asamblea para frenar las investigaciones por corrupción; no lo digo yo, lo dijo Christian Viteri, ex asambleísta por Alianza País, quien el ex dueño del poder le quitó su respaldo cuando se osó a investigar la corrupción propagada en su gobierno.

Aclarado esto, de repente y como por arte de magia el ex asesor de Rafael Correa, protector de las causas más cercanas al correísmo, el Fiscal Carlos Baca, anuncia que pedirá a la Asamblea Nacional autorización para iniciar un proceso penal contra el Vicepresidente Jorge Glas. Pero esto no se queda ahí, acto seguido, y como si todo hubiera sido planificado de manera meticulosa, sale en rueda de prensa Jorge Glas, a pedir a sus coidearios en la Asamblea que permitan este juicio con el argumento “patriótico” de que esta será una oportunidad para demostrar su inocencia.

¿Saben algo?, no me como ese cuento… Demasiado fácil, demasiado obvio, demasiado actuado.. ¿Qué hay de fondo en este asunto…?

Es curioso que este pedido se realice después de que TODAS las bancadas de oposición en rueda de prensa anunciaran un nuevo pedido de Juicio Político contra el mayor angelito revolucionario que aún está en nuestro país (el otro está en Bélgica). Debido a todos estos antecedentes me hago los siguientes cuestionamientos:

Primero. ¿Quizás existe algún acuerdo previo entre los correístas y el fiscal (si.. si en el fondo son lo mismo) para que en un juicio “transparente y patriótico” el Vicepresidente demuestre su inocencia..?

Segundo. ¿Será que con este Juicio Penal quieren evitar el Juicio Político que la Oposición presentará en la Asamblea..? Ahí no tienen margen de controlar preguntas, ni pruebas ni nada…

Lo cierto de todo esto es que con este pedido del Fiscal se neutraliza el acuerdo de cooperación eficaz que había solicitado Carlos Pareja Yannuzzelli, el famoso CAPAYA. Además que Alianza País podría aducir en la Asamblea que un Juicio Político es innecesario, debido a que ahora es el Fiscal quien lo está investigando, y eso tiene mayor seriedad…Típico de ellos.

La verdad sea dicha dudo de la buena voluntad de los revolucionarios, dudo de su real compromiso por la verdad y la transparencia en nuestro país. Quizás después de varios días de análisis y estrategias descubrieron la “Jugada Maestra” para neutralizar la fiscalización desde la Asamblea… Quizás me equivoque o quizás no, lo cierto es que ahora más que nunca es imperativo que se lleve a cabo el Juicio Político contra Jorge Glas y por supuesto también el Juicio Penal. Sólo así en el Ecuador brillará la transparencia y la verdad.