Espinosa dice que no lo dejaron entrar a Yachay pese a que fue invitado

El Asambleísta Nacional y Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (CECCYT), Augusto Espinosa, a través de su cuenta oficial de Twitter dijo que no lo dejaron entrar a Yachay pese a que fue invitado.

En el tuit adjunta una imagen que según sería la carta de invitación que llegó a su despacho y en la que se puede leer: “Me permito extender una cordial invitación a la presentación del informe de situación en Yachay, con el Licenciado Lenín Moreno Garcés, (…) misma que se realizará el martes 12 de septiembre de 2017, de 12:00 a 13:00”.

Sin embargo, según Espinosa, no lo dejaron entrar. “Me invitaron a #Yachay, al llegar ‘no puede hacer el recorrido, ni entrar a la presentación‘ Consuelo: 1ra. fila en evento público. Me voy!!” tuiteó.

Horas más tarde volvería a emitir un tuit en el que dijo: “Grave desplante a nuestra facultad de fiscalización al invitar a un asambleísta y después no permitir su entrada a #Yachay @Lenin”.

El presidente Lenín Moreno luego de terminar el recorrido en la Ciudad del Conocimiento, y de recibir un informe real acerca del proyecto, dijo que encontró en Yachay “muchas deficiencias”.

“He encontrado por su puesto muchas falencias, muchas deficiencias, insuficiencias, como en el caso de laboratorios. Yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios de física, de química, de biología, y veo que se ha prestado más atención al tema de construcción de edificio, pero aun ahí ha habido deficiencia. Tienen serios problemas estructurales y habrá que resolverlos. Las vías insuficientes y los servicios bastante pobres“, dijo el mandatario.