Contraloría destituye a Glas, pero dice que no le corresponde establecer si está destituido

La Contraloría General del Estado notificó hoy al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, en prisión preventiva por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht, su destitución por otro caso sobre explotación petrolera irregular en el Amazonas.

La Contraloría ha explicado que se trata de una notificación de destitución predeterminada, que emitió tras confirmar su responsabilidad culposa en el expediente conocido como caso Singue, por el que se adjudicaron de forma irregular contratos de explotación petrolera en ese bloque de la Amazonía ubicado en la provincia de Sucumbíos. No obstante, el Contralor Pablo Celi, preguntado sobre si Glas ha sido destituido de la Vicepreisdencia, ha respondido: “A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y, en este caso, hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa”.

La sanción se produce hoy al haber concluido el plazo de 30 días para presentar descargos sobre su supuesta participación en la designación de los contratos, por los que han sido investigados más de una veintena de exfuncionarios públicos y privados, después de que la Fiscalía General del Estado hallara indicios de responsabilidad penal.

Los medios añaden asimismo que la Contraloría estableció para Glas el pago de una multa de 5.840 dólares, equivalente a 20 salarios mínimos en Ecuador.

El vicepresidente ecuatoriano fue electo en los comicios de este año, cuya segunda vuelta tuvo lugar en abril, aunque el presidente le retiró sus atribuciones -que no el cargo- en agosto.

Cuando ingresó en la prisión número 4 de Quito el pasado 2 de octubre, como medida cautelar en relación al caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el presidente del Estado, Lenín Moreno, designó a la entonces titular de Vivienda a María Fernanda Vicuña, como vicepresidenta del país con carácter temporal, mientras se esclarezcan la situación a la luz de los procesos legales en los que se encuentra involucrado.

Glas recibió la notificación de su destitución en el centro carcelario y la única figura a la que puede acogerse es el recurso de revisión, para el que tiene 60 días.

La Asamblea Nacional (Parlamento) tiene la potestad de ejecutar esa sanción, aunque de momento se ignora qué figura jurídica podría aplicar de facto la decisión.