Moreno llama “Flaco querido” a Gustavo Larrea en carta enviada a homenaje

El presidente de la República, Lenín Moreno, ha llamado “Flaco querido” al exministro de Gobierno Gustavo Larrea, a quien se tributó un homenaje la noche del viernes 27 de octubre, en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Moreno se refirió así de Larrea en una carta enviada excusándose de no poder asistir.

“Quisiera estar allí para decirte personalmente que tus opiniones y consejos siempre han sido certeros, hoy ya no necesitamos de la clandestinidad ni de la noche para gritarle al mundo lo que decíamos con la brocha: Dictadura, no (y no pongo el resto para que no me acusen de proselitismo oficial)”, reza el comunicado. El eslogan al que aparentemente hace alusión Moreno es “Dictadura no, Democracia sí”. Democracia Sí es el nombre del movimiento político que dirige Larrea.

De Larrea se dice que es el principal asesor político del Presidente Moreno, si bien no ostenta ningún nombramiento oficial. En agosto, el rumor fue desmentido oficialmente por el Ministro de la Presidencia, Eduardo Mangas.

“Hoy estamos de nuevo en el mismo lado, que ya no es trinchera de lucha, sino camino a construir por un mejor Ecuador”, dice el Presidente Moreno en la carta a Larrea, que termina con una felicitación y agradecimiento por sus años de amistad.

Víctor Hugo Aguirre, expresidente del Colegio de Economistas, leyó un panegírico. “Es digno rendirle un homenaje a una persona que está en plena vigencia, tiene un talante de estadista, es un estratega y tiene un sueño y nosotros vamos a caminar con ese sueño”, dijo. También intervinieron el analista José Luis Ortiz, Marco Antonio Rodríguez, escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Humanos, Juan de Dios Parra.

Según el diario oficial El Telégrafo, entre los asistentes se encontraban Xavier Zavala Egas, la exministra de Economía, María Elsa Viteri; el exalcalde de Quito Paco Moncayo; el exasambleísta socialcristiano César Rohón, entre otros.

En su intervención, Larrea sostuvo que el reconocimiento de la noche no es sino por la gente que luchó y pelea por la democracia, la justicia, la dignidad, la libertad del país. Y llamó a tomar una decisión respecto de la coyuntura política. “Es vital para la patria ganar esa consulta para reencauzar el destino histórico de nuestra nación, y en eso nos vamos a jugar la gran mayoría de ecuatorianos”. Consideró que este es un momento de recuperación de la dignidad nacional, de la democracia, marcado en la lucha para que en nuestro país se restablezca la división de poderes, la democracia y el pleno derecho de los ciudadanos”. El evento fue amenizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. (I)