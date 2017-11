Tribunal argentino rechaza intento de hacer cumplir sentencia ecuatoriana contra Chevron

Un tribunal argentino desestimó un intento de imponer una sentencia “fraudulenta” ecuatoriana de $ 9.500 millones contra Chevron Corporation en el país.

“Una vez más, los intentos de sacar provecho de este juicio fraudulento han sido rechazados“, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de Chevron. “Confiamos en que cualquier jurisdicción que observe el estado de derecho y examine los hechos de manera similar considerará que el juicio ecuatoriano es ilegítimo e inaplicable“.

En una decisión de 22 páginas, el Juzgado Nacional Civil No. 61 en Buenos Aires encontró que los demandantes no pudieron probar que el caso tenía alguna conexión con Argentina que justificaría el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana de 2011 por los tribunales del país.

El tribunal determinó que Chevron Corporation no está domiciliada y no tiene activos en Argentina, lo que “sella el destino del presente exequátur ya que es inadmisible reconocer una decisión extranjera en esta jurisdicción donde el acusado no tiene ningún punto de conexión“.

El tribunal se basó en una decisión anterior del Tribunal Supremo de Argentina que determinó que la subsidiaria indirecta de Chevron en Argentina, Chevron Argentina SRL, es una entidad separada de Chevron Corporation; no una parte en la demanda ecuatoriana; y un embargo contra sus activos en apoyo de la sentencia ecuatoriana es “manifiestamente contrario a la política pública argentina“.