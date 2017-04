Según Correa, pago de Odebrecht a Mosquera no es coima porque ya no era ministro

El presidente Rafael Correa en un conversatorio con los medios de comunicación el día de hoy, se refirió a la corruptela de la empresa Odebrecht y dijo que el proceso iniciado habla bien del gobierno.

El mandatario dijo que el contrato con la empresa Odebrecht que se adjudicó en diciembre del 2007 por la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, finalizó en enero del 2009 por incumplimientos en el proyecto San Fransisco, lo cual ha dicho que eso habla muy bien del gobierno.

También, porque Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad (detenido el día viernes) por haber recibido un millón de dólares de la empresa Odebrecht, según explicó Correa, recibió dicho millón en febrero de 2011, cuando ya no era ministro.

Además ha dicho: “no es coima ni soborno porque no es funcionario público. Alecksey Mosquera fue ministro desde julio del 2007 hasta julio del 2009. Él ha recibido el pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todos los derechos para hacerlo como consultor privado etc, el problema es que no lo declaró“. “Anoten las fechas para no jugar con estas cosas, para ser precisos, ese es su deber como medios de comunicación. Alecksey Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011, ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi-Pilatón y no era funcionario público”, advirtió Correa.



Esto, a pesar de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil revelara el jueves la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht, en el que dijeron que se realizó un supuesto pago de un millón de dólares a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, luego de que la compañía se adjudicó, en el 2007, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

“En buena hora que se empiece aclarar la famosa corruptela Odebrecht, porque habla muy bien del gobierno. Resulta que es un depósito a Alecksey Mosquera cuando ya no era ministro, dos años después de terminado el contrato de Toachi-Pilatón y que demuestra que el gobierno ha actuado en beneficio del bien común porque expulsó a esa empresa del país y le quitó el contrato” mencionó Correa.

“¿Dónde está el problema? Que no declaró pues ese millón de dólares, hay defraudación tributaria, probable lavado de activos. Lastimosamente las noticias salieron patas arriba, y que coima, soborno y que pare de contar”, manifestó. Correa agregó que entre Odebrecht y Mosquera hubo “un acuerdo entre privados”. “Si Alecksey Mosquera decía yo como consultor eléctrico estoy ayudando a Odebrecht en diferentes obras por un millón de dólares le facturo, declaro impuestos y lo deposito donde me dé la gana en el mundo. No ha pasado absolutamente nada, el problema es que no lo ha declarado”.

Correa rechazó que se dé legitimidad a las declaraciones de un “empresario corrupto” como Marcelo Odebrecht. “Lo único cierto en todo esto es que Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora”, apuntó Correa. “En buena hora si ya se empiezan a conocer datos (…), se olvidan de que hace meses está preso el colaborador del alcalde de Quito, Mauro Terán, quien tiene millones depositados en sus cuentas y ha participado- lo dicen muchos testigos- directamente en las negociaciones de Odebrecht para el Metro, pero eso no existe, solo existen los ‘involucrados’ del Gobierno Central”. (I)