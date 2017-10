Siete campesinos han muerto en Colombia en choques con la policía durante protesta

BOGOTÁ (AP) — El vicepresidente colombiano lamentó este jueves la muerte de un séptimo campesino en confusos incidentes con la policía durante una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos en la región de Tumaco.

“Lamento la muerte de uno de los heridos de estos hechos. Él estaba en un centro médico en (la ciudad de) Pasto, luego de ser herido y esta sería la séptima víctima”, dijo Oscar Naranjo a los periodistas. El vicepresidente también envió un mensaje de condolencia a los familiares del agricultor fallecido.

El presidente Juan Manuel Santos tenía previsto llegar a Tumaco el jueves pero a última hora debió cancelar el viaje por motivos de agenda y se espera que en los próximos días esté en esa ciudad del suroccidente del país.

El martes, y a pedido del propio mandatario y el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, se ordenó el relevo de 102 policías que cubrían la zona para “que los pobladores de Tumaco tengan de nuevo confianza en sus policías”, señaló Villegas. Los uniformados relevados serán enviados a otras ciudades del país para que sigan trabajando.

El viernes pasado el gobierno informó que seis personas habían muerto y una veintena resultaron heridas en un altercado en esa localidad. Las autoridades responsabilizaron a disidentes de la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin embargo, dirigentes comunales dijeron a The Associated Press que la policía les había disparado. Según los campesinos, los policías les dispararon de manera “indiscriminada” mientras protestaban contra la erradicación manual de los cultivos de hoja de coca.

Debido a la situación Santos ordenó que Naranjo se desplazara a Tumaco.

Los testigos, citados por la Defensoría, dijeron que en el momento de los hechos “no hubo intervención de grupos armados ilegales” ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros-bomba, al contrario de lo que habían alegado las autoridades.

Los pobladores de Tumaco también descartaron la participación del ejército en los hechos violentos y resaltaron el apoyo brindado por los militares en los primeros auxilios y la evacuación de los heridos, agregó el escrito.

En noviembre de 2016, el gobierno de Santos y las FARC llegaron a un acuerdo de paz luego de más de cuatro años de negociaciones. El Ministerio de la Defensa ha señalado unos 400 miembros de la ex guerrilla no adhirieron al pacto y continúan llevando a cabo acciones violentas.

La vice fiscal colombiana María Paulina Riveros, quien se encuentra en Tumaco, no descartó que la investigación arroje sus primeros resultados la próxima semana. (I)

The Associated Press