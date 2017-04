Maestro Carlos Zorrilla dicta Workshops de Pilates en Guayaquil

Guayaquil.- Los días del 21 al 23 de abril el maestro venezolano Lic. Carlos Zorrilla estuvo en Guayaquil dictando 2 Workshops de Pilates con bandas elásticas y Mini Flex Ball en el Club Deportivo Diana Quintana, y, adicionalmente, dio dos Masters Classes sobre Pilates Terapéutico y Acondicionamiento Atlético en el Estudio “Pilates Club Ecuador”, cuya propietaria, Kerly Londoño, certificada en Pilates y representante de la escuela Centro Zen de Chile, promueve la difusión de los beneficios del método “Pilates”.

Carlos Zorrilla es instructor de “Pilates” desde hace 14 años. Comenta que empezó a practicarlo como medida terapéutica, pues sufría de hipersifosis y hiperlordosis. Posteriomente, empezó a realizar en Caracas cursos para ser instructor. Primero se preparó para ser instructor de mat work, que quiere decir entrenamiento de Pilates sobre colchoneta, y luego se fue a España a formarme con los representantes de Top Pilates, que es una escuela de “Pilates” canadiense.

En 2004 comenzó atrabajar en un gimnasio en un club deportivo en Venezuela y a dar clases de pilates mat y en el 2005 montó su propio estudio de Pilates. Estudió también con Federico Randazzo en Argentina y con Michael King (MK), de la escuela de Londres.

Carlos le cuenta a La República que: “Joseph Pilates creó el método que lleva su nombra para fortalecer todo el cuerpo de manera integral. Nosotros trabajamos con algo que se llama resistencia de flujo libre, Pilates se va a centrar en el trabajo de los músculos internos, que son los que están más cerca de los huesos, y depués le vamos a prestar atención a los músculos de la periferia, que son los que nosotros podemos palpar. Pilates decía que todas las personas que tuvieran un core (núcleo) fuerte iban a tener un cuerpo fuerte”.

“En pilates tenemos un principio que es de la respiración, que es esencial y que va aunado con cada movimiento que se va a realizar, la respiración de Pilates es toráxica lateral: se inhala por la nariz esparciendo el aire por las costillas, utilizando los músculos intercostales, y se exhala por la boca juntando las costillas y llevando el ombligo hacia la vértebra lumbar, de este modo se produce una contracción en el transverso abdominal que lleva la atención a los músculos”, continúa Carlos.

“El entrenamiento puede ser en máquina o en mat (colchoneta), en el mat se tienen equipamientos pequeños que son de dos grupos: los de estabilidad y los de resistencia, tales como mini ball, balones grandes, los turbos largos de espuma, que tienen la misma longitud que va desde la cabeza hasta el coxis, y la persona se acuesta sobre ese rodillo, también se usan pelotas que son picadas a la mitad, y al trabajar en estos equipos de estabilidad automáticamente los músculos postulares profundos y los músculos del core se tienen que activar para nosotros poder mantenernos sobre ellos”.

“Cuando hablamos del equipamiento de resistencia, a pesar de que van a reclutar los músculos internos también, estos están más dirigidos a los músculos de la periferia, que son los que están más superficiales, aquí se usan las bandas elásticas, la colchoneta cuña, los balones de peso, que van desde uno a dos libras, y esto ayuda a cambiar drásticamente la programación de las clases de mat, porque así el músculo no se acostumbra siempre a lo mismo y el cliente tampoco, siempre se va sorprendiendo al músculo y este tiene que ir asumiendo el nuevo desafío que se le va dando”.

Carlos hace hincapié en que “El pilates, aunque ahora se lo utiliza para estilizar la figura, fue creado para tratar a personas con lesiones, pero sin duda, si tú lo vas practicando y logrando realizarlo con precisión,utilizando cada uno de los principios que tiene el método de manera correcta, puedes llegar a hacer los movimientos más avanzados y puedes lograr estilizar la figura”.

Sobre el Pilates Terapéutico, Carlos explica que son unos ejercicios de mat que han sido rediseñados para tratar condiciones especiales en los clientes, como personas que sufren dolencias, que tienen tensiones musculares, acortamientos de músculos, que sufrieron un accidente y necesitan sanar una zona dañada del cuerpo.

“Entonces vienen a la clase de Pilates”, explica Carlos, ” y el instructor les hace el análisis postural y se lee también el acta médica, que es importante para tener una noción de qué se va a hacer, y se crea un programa de entrenamiento especial para esa persona, allí es cuando se hablaría de Pilates one to one, que es uno a uno, donde tú vienes a mi sala, tú me explicas lo que tienes y yo te asigno una o dos horas a la semana para que vengas y yo atenderte según tus condiciones”.

Carlos vive en quito desde hace un año y trabaja en cuatro cadenas de gimnasios, en Phisyc, en la Clínica Kinética que es de rehabilitación, trabaja en Pacific Gym, que es un gimnasio más de fitness jazz, en Hot Yoga, donde se encarga del pilates terapéutico, y que cuenta con una sala de yoga que está climatizada a 38 grados porque tiene varias propiedades el hacer el entrenamiento en ambiente de calor.

Algo que le interesa remarcar a Carlos es que: “no es solo comprar un video o ver en you tube, simplemente, porque todos los movimientos que están predispuestos son buenos, pero no todo los cuerpos son buenos, tenemos que diseñar clases adecuadas para cada cuerpo”.

Gracias a que Carlos ha trabajado con personas importantes en el mundo del “Pilates” ha podido elaborar sus propios manuales, de los que ya tiene ocho, uno de Mat Pilates, otros dos que se llaman “Mat Secuency”, que es un método de entrenamiento que creó donde utiliza el principio de la danza clásica para combinarlo con Pilates, que es algo muy coreográfico que gusta mucho. También tiene manuales para trabajar con bandas elásticas, otro que se llama “Llevando el reformer sobre el balón grande”, que son ejercicios que se hacen con el reformer que se los lleva a la colchoneta para hacerlos allí, entre otros.

María Rosa Jurado

(I)