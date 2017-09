Alfaro Moreno, Castillo y Nahuelpán reaccionan ante fallo de Roddy Zambrano

Jugadores e hinchas de Barcelona resultaron indignados tras el polémico penal decretado por Roddy Zambrano que significó un empate para los toreros, la tarde de este viernes en la cancha del Delfín.

Cuando el partido se iba, Zambrano sancionó equivocadamente una falta y Carlos Garcés puso el 1-1 de penal.

Segundo Castillo, al terminar el partido, declaró: “Este señor (Zambrano) siempre es protagonista con Barcelona. Está bien que el rival quiera ser campeón pero de esta manera no se puede. Me acerqué y le manifesté lo que sentía, no puede ser tan descarado”.

Alfaro Moreno y Ariel Nahuelpán se pronunciaron vía Twitter:

No hace falta decir exactamente lo que pienso, para que todos estemos atentos no? — Beto Alfaro Moreno (@AlfaroMoreno) 29 de septiembre de 2017