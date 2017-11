Nadal abandona el Masters de París por lesión de rodilla

PARIS (AP) — Rafael Nadal abandonó el viernes el Masters de París antes de disputar los cuartos de final por una lesión de la rodilla derecha, que además pone en duda su participación en la Copa Masters que baja el telón a la temporada.

El número uno del mundo recibió tratamiento y le vendaron la rodilla el jueves en su triunfo sobre el uruguayo Pablo Cuevas por la tercera ronda. El viernes iba a jugar contra el serbio Filip Krajinovic por un boleto a las semifinales.

“Tengo que retirarme. Por supuesto que es una decisión muy difícil, especialmente aquí en París, que sin duda alguna ha sido la ciudad más importante en mi carrera”, dijo Nadal, ganador de 10 títulos del Abierto de Francia, pero que nunca ha conquistado el Masters parisino. “Es una situación difícil, pero hice lo mejor posible… anoche me sometí a tratamiento para tratar de jugar hoy”.

Nadal no dijo si jugará en la Copa Masters en Londres, que comienza el 12 de noviembre.

“No se trata de Londres, sino de pensar a largo plazo”, indicó. “Es importante poder seguir jugando durante el mayor tiempo posible”.

El español de 31 años dijo que será evaluado por un médico para determinar la condición de la rodilla.

“Voy a consultar con los médicos, como hice después de Shangai”, señaló. “Ya veremos. Voy a realizar el tratamiento, en el pasado ha funcionado”.

A medida que transcurría el partido contra Cuevas, los movimientos de Nadal eran cada vez más limitados y no exhibió la velocidad y movilidad que lo caracterizan. Al sacar por el partido, apenas y podía elevarse, y cometió una falta doble.

“El dolor durante el partido de ayer fue demasiado, pero no quería detenerme”, indicó. “Es algo que no me gusta hacer”.

Nadal se perdió largos tramos de la temporada pasada por una lesión de muñeca, aunque este año recuperó su mejor nivel y ganó el Abierto de Francia por décima ocasión y el Abierto de Estados Unidos por tercera vez, para alcanzar los 16 títulos de Grand Slam.

También tiene asegurado terminar el año como el primero del ranking mundial.

Nadal ha tenido problemas con las rodillas en el pasado. (D).