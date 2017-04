Exministro de Electricidad Alecksey Mosquera es el primer detenido por Caso Odebrecht

El Fiscal Galo Chiriboga ha anunciado en su cuenta de Twitter la detención del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y la de una persona que identifica como Marcelo E, de quienes dice que “habrían recibido dinero de corrupción” por parte de la compañía brasileña Odebrecht.

La Fiscalía ha confirmado que la audiencia de formulación de cargos se realizaría este sábado 22 de abril del 2017.



El hecho se produce después que un documento del Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló el jueves la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht sobre el supuesto pago de un millón de dólares a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, luego de que la compañía se adjudicó, en el 2007, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Se trata de una petición realizada por el juez Edson Fachin, quien se hizo cargo del caso Lava Jato en febrero pasado, y que solicita que se aclare la “aplicabilidad de la ley penal brasileña” a la versión sobre los pagos realizada por los exempleados de Odebrecht, Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa.

Según el Ministerio Público del Brasil, ellos habrían narrado la supuesta concurrencia de hechos ilícitos en Ecuador relacionados con la licitación para la construcción de la central hidroeléctrica. Aunque no se precisan nombres ni fechas, el pago del millón de dólares habría servido para obtener el financiamiento, que estuvo a cargo del Estado.

El documento fue divulgado por el diario brasileño “O Estado de S.Paulo”. Sin embargo, el fiscal general Galo Chiriboga aseguró este jueves que esos documentos o publicaciones de prensa no son motivo para abrir una nueva indagación. “Esa no es una pista, porque en la delación que se hace en Estados Unidos, por parte de Odebrecht, no mencionan nombres, sino solamente ha mencionado exactamente cantidades. Esos nombres están bajo reserva, lo ha dicho el embajador de Estados Unidos en Ecuador, lo ha dicho el procurador general de Brasil…”, señaló Chiriboga, tras ser consultado sobre si las filtraciones se constituían en una pista válida para nuevas indagaciones.

“El delator tiene que presentarse ante la Fiscalía (de Ecuador) y llegar a un acuerdo de delación para que esa información sea procesada. Yo no puedo tomar como delación una información de un medio de comunicación”, apuntó el fiscal.

En octubre del 2007, el ministro de Electricidad y el prefecto de Pichincha de ese entonces, Alecksey Mosquera y Gustavo Baroja, firmaron la concesión del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Allí, el secretario de Estado explicó que la obra se construiría en 48 meses (hasta 2011) y que estaría a cargo de Odebrecht, a un costo de $ 458 millones.

Mosquera fue ministro de Electricidad entre junio de 2007 y julio de 2009. Estuvo a cargo del desarrollo de los proyectos de generación eléctrica, que tenían una previsión de inversiones por más de USD 3 000 millones. Entre ellos se encuentran el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, el Toachi Pilatón, Sopladora, Mazar, entre otros. (I)