Correa acusa a la Fiscalía de emitir información falsa sobre Alecksey Mosquera

El presidente Rafael Correa ha dicho este sábado que “los medios de comunicación distorsionaron sus declaraciones” sobre el Caso Odebrecht, en relación al exministro de Electricidad de su régimen, Alecksey Mosquera, acusado de recibir sobornos por un millón de dólares por la contratación de la represa Toachi-Pilatón, y atribuyó parte de la culpa a la Fiscalía General del Estado de la que dijo ha emitido “declaraciones falsas, por la presión que ha recibido para agilizar la resolución del caso”.

Publicidad

Correa ha insistido en el argumento de que, por haber dejado ya de ser ministro cuando recibió el millón de dólares, Mosquera no pudo haber recibido una coima. “Julio de 2007 hasta julio de 2009. Anoten esta fecha porque los sufridores pueden opinar lo que les dé la gana, pero en cuestiones de justicia se necesitan argumentos, no opiniones”, opinó Correa.

Dijo que la compañía constructora ganó el contrato Toachi-Pilatón el 19 de diciembre del 2007, tras un trabajo preparado por la administración anterior al actual Gobierno, mientras que el proyecto fue desarrollado por el Consejo Provincial de Pichincha. Dos años después, en 2009, Odebrecht incumplió el contrato con la hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tungurahua, por lo que se terminaron los contratos, incluido Toachi-Pilatón, el 27 de enero. Y resaltó que el depósito de un millón de dólares de Odebrecht en la cuenta de Mosquera ocurrió cuatro años después, cuando ya no era funcionario del régimen.

“Por el bien del país, seamos sensatos, rigurosos”, solicitó, ya que, según él, “mientras los ciudadanos no sean funcionarios del Estado, no se puede denominar como “coima” o “soborno” a un pago recibido. La culpa es de la Fiscalía”, afirmó el Presidente. “En su apresuramiento. Tiene tanta presión de que no ha hecho nada que comete un error garrafal en el boletín de prensa, al publicar supuestas declaraciones de Tacla”.

Rodrigo Tacla es un ex funcionario de Odebrecht que se encuentra detenido en España.

Según dijo el Fiscal Galo Chiriboga en una rueda de prensa la tarde del pasado sábado, la prisión ordenada contra Mosquera se fundamentó en la declaración del exfuncionario de Odebrecht, Rodrigo Tacla. Pero Correa ha desmentido hoy al Fiscal Chiroboga. ““Lo más grave es que Tacla nunca lo dijo; es un invento de la Fiscalía. Yo invito a la Fiscalía a que me refute y a la prensa a que me refute. Lo que le acabo de argumentar se ratifica con las declaraciones de Tacla”, sostuvo.

El proceso brasileño

La detención de Mosquera se produjo dos días después que un documento del Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht sobre el supuesto pago de un millón de dólares a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, luego de que la compañía se adjudicó, en 2007, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Se trata de una petición realizada por el juez Edson Fachin, quien se hizo cargo del caso Lava Jato en febrero pasado, y que solicita que se aclare la “aplicabilidad de la ley penal brasileña” a la versión sobre los pagos realizada por los exempleados de Odebrecht, Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa.

Según el Ministerio Público del Brasil, ellos habrían narrado la supuesta concurrencia de hechos ilícitos en Ecuador relacionados con la licitación para la construcción de la central hidroeléctrica. Aunque no se precisan nombres ni fechas, el pago del millón de dólares habría servido para obtener el financiamiento, que estuvo a cargo del Estado.

El documento fue divulgado por el diario brasileño “O Estado de S.Paulo”. Chiriboga, sin embargo, no relacionó estos hechos con la detención de Mosquera, sino que los fundamentó en declaraciones de Rodrigo Tacla.

Correa subrayó tambiénque Mosquera no es el primer detenido en el Ecuador por recibir sobornos de Odebrecht, sino el segundo. “El primer detenido fue el principal colaborador del alcalde de Quito, Mauro Terán, quien tiene millones de dólares depositados en sus cuentas y ha participado -lo dicen los testigos, los propios funcionarios- directamente en la negociación con Odebrecht para el Metro de Quito; pero eso no existe, solo existen los involucrados entre comillas del gobierno central, que tampoco es cierto”, dijo. (I)