CAPAYA se acoge al derecho al silencio

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, se acogió este viernes a su derecho al silencio dentro de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Petroecuador.

Con casco y con seguridad policial ingresó a las 08:30 a la Fiscalía, en Quito.

El abogado de Pareja Yannuzzelli, Reinaldo Zambrano, afirmó que si en dos semanas no se firma cooperación eficaz, él comprenderá que no se dará entendimiento. Además, confirmó que no se llegó a dicho acuerdo con la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, insistió en que la Fiscalía no aceptará presiones de ningún tipo y cumplirá la ley.

“Yo podría dar hoy una respuesta a la solicitud, pero yo debo analizarla porque esa es una potestad de la Fiscalía. Analizar que tan importante, efectiva, eficaz va a ser la cooperación, en qué términos se va a dar y obviamente analizar lo que la Fiscalía, dentro del marco de la ley, puede comprometerse a cumplir”, explicó Baca.

Pese a que se acogió al derecho al silencio y los abogados de Petroecuador, de la Procuraduría y de la procesada en otro caso de Petroecuador, Glenda M., ya salieron de la Fiscalía. Carlos Pareja Yannuzzelli y su abogado se encuentran al interior de la institución.

El lunes pasado esta diligencia se suspendió a pedido de Reinaldo Zambrano, defensa de Capaya, quien interpuso ante el fiscal Carlos Baca una solicitud de “cooperación eficaz” a favor de su cliente. (I)

