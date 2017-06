Trump confirma que está siendo investigado

Washington (AP) — El presidente Donald Trump confirmó el viernes que está siendo investigado y aparentemente apuntó sus baterías a un alto funcionario del Departamento de Justicia, en un tuit en el que expresó su frustración con la atención prestada a la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Cacería de brujas”, tuiteó el presidente.

Previamente, Trump tuiteó: “Después de 7 meses de investigaciones y audiencias de comisión sobre mi ‘confabulación con los rusos’, nadie ha podido aportar prueba alguna. ¡Lamentable!”.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt

En tanto, el principal abogado de su equipo de transición advirtió a los funcionarios de la organización que conservaran todos los archivos y materiales relacionados con la investigación de Rusia. Un funcionario de la transición de Trump confirmó la orden interna del abogado enviada el jueves.

El funcionario de la transición habló bajo la condición de no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente sobre las decisiones postelectorales.

After 7 months of investigations & committee hearings about my “collusion with the Russians,” nobody has been able to show any proof. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junio de 2017