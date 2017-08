Tiroteo en el Dolphin Mall, en Miami

Caos y angustia se viven la noche del sábado alrededor del Dolphin Mall, en la ciudad de Sweetwater, junto a Miami, luego que las autoridades informaran de un tiroteo dentro del centro comercial. Los disparos habrían sido efectuados minutos después de las 21h30 supuestamente por un hombre negro, de acuerdo a información compartida por las autoridades, citada por el diario Miami Herald.

Agentes de la policía de Sweetwater indicaron a varios medios locales que no han encontrado a la personas que supuestamente realizó los disparos. La policía de Miami-Dade dijo pasadas las 23h00 a través de su cuenta de Twitter que no hay localizado ninguna persona herida. El centro comercial está siendo evacuado y hay fuerte presencia policial en la zona.

El Jefe Policía de Sweetwater (condado de Miami-Dade), Plácido Díaz confirmó que el tiroteo en el Dolphin Mall “no está siendo considerado como un ataque terrorista”.

Personas que estaban dentro del centro comercial al momento del incidente han dicho en las redes sociales que el tiroteo se habría iniciado cerca de la tienda Old Navy o Bass Pro Shops.

Un video compartido en las redes sociales muestra a decenas de personas saliendo del centro comercial con las manos en alto, para mostrar que no están armados.