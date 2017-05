LeBron y Cavs arrasan otra vez en Boston, lideran serie 2-0

BOSTON (AP) — Cleveland saldó su duelo del viernes batiendo un record en la historia de los playoffs de la NBA: 41 puntos al descanso. Además, logró la mejor puntuación total de la franquicia y sumó su 13ra victoria consecutiva en postemporada, igualando otra marca en la competición.

Pero LeBron James dice que los Cavaliers pueden hacerlo aún mejor.

“Creo que tenemos otro nivel”, dijo después de que Cleveland arrasase el viernes 130-86 a los Celtics de Boston para tomar una ventaja de 2-0 en la final de la Conferencia del Este. “Aunque esta noche jugamos bien, tenemos un par de cosas que podemos hacer mejor. Ahora mismo no tenemos complacencia. Pero nos gusta a donde nos dirigimos”.

Minutos después de que la NBA anunciara los tres finalistas para el premio al Jugador Más Valioso _ una terna en la que no está James – la estrella de los Cavaliers anotó 30 puntos para descansar en el último parcial. Kevin Love añadió 21 puntos con 12 rebotes para Cleveland, que tenía una renta de 14 puntos al final del primer cuarto, llegó al descanso con 72-31 en la pizarra y aumentó su ventaja a 46 al término del tercero.

Aun cuando los titulares se pasaron el último cuarto en el banco, los 130 puntos son la mayor anotación de la franquicia en postemporada.

Kyrie Irving aportó 23 puntos para los Cavs, ahora rumbo a casa con la oportunidad de liquidar a los Celtics en Cleveland. Sería la tercera barrida seguida esta postemporada de los vigentes campeones de la NBA, que también ganaron los últimos tres partidos de la serie final el año pasado frente a los Warriors de Golden State.

El tercer duelo será la noche del domingo.

“Es un partido, no me importa si ganamos por 200 puntos”, dijo el técnico de los Cavaliers, Tyronn Lue. “Volvemos a casa, no vamos a acomodarnos. Entendemos que este es un bien equipo. No son los primeros del Este sin motivos”.

Los Celtics disputaron el segundo tiempo sin su base Isaiah Thomas debido a una dolencia en la cadera derecha. Pero el partido ya se les había escapado de las manos para entonces.

Con ambos equipos recurriendo a los suplentes al iniciar el cuarto periodo, el único suspenso era si los Celtics iban a evitar su peor derrota en los playoffs. El Magic de Orland les venció por 47 puntos en la primera ronda de la postemporada de 1995.

De todas formas, fue la peor derrota en casa de los Celtics en los playoffs.

Thomas solo pudo embocar un par de tiros libres y falló todos sus seis disparos de campo. El novato Jaylen Brown anotó 19 para Boston, Avery Bradley registró 13 y el dominicano Al Horford sumó 11 puntos con cinco rebotes.

El partido arrancó 15 minutos después que se anunciara el trío de finalista por el Jugador Más Valioso de la NBA, que se disputarán James Harden, Russell Westbrook y Kawhi Leonard. Es la primera vez desde 2008 que James no figura entre de los tres primeros.

Pero James, cuatro veces el Más Valioso de la liga, busca un cuarto campeonato de la NBA y segundo seguido.

Quizás Golden State pueda encontrar la forma de frenarle, o San Antonio, si es que puede reflotar en la final del Oeste. Los Celtics no tienen respuestas y el tiempo se les agota. (D).