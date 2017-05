Glas acusa a Lasso de corrupción y lo desafía a debatir

El vicepresidente de la República Jorge Glas ha desafiado a debatir al líder de la oposición, Guillermo Lasso, durante la sabatina emitida desde el Colegio Cristóbal Colón, al sura de Guayaquil. ”Lo emplazo públicamente a un debate no solamente de estos temas (la lucha contra la corrupción), usted tendrá que exponer la compra de CDR (certificados de depósitos reprogramables), sus empresas en paraísos fiscales, tendrá que decir si evadió y eludió impuestos”, ha dicho Glas, citado por el portal oficial El Telégrafo.

Glas ha pedido a Lasso transparentar sus cuentas. ”Vamos, lo desafío, usted que quiere ser presidente de los ecuatorianos. A mí no me tenga miedo que yo ya me retiro en el 2021 de la vida pública“, ha dicho. ”Yo mantengo también mi posición, usted va a la notaría y yo me someto los próximos 30 años (prácticamente toda mi vida productiva) que me audite la Contraloría mi patrimonio. No tengo nada que temer, usted sí tiene mucho que explicarle al pueblo ecuatoriano”.

Lasso se encuentra con su familia de vacaciones en el exterior y no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la coyuntura ecuatoriana desde el 21 de abril, cuando cuestionó la sanción de la Superintendencia de Comunicación a siete medios que no reprodujeron un reportaje en su contra publicado en el diario argentino Página 12 durante la campaña electoral. El 3 de mayo, Lasso criticó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de convocar a una Asamblea Constituyente en su país.

Durante la campaña electoral, Lasso insistió, sin éxito, en debatir con el candidato oficialista, Lenín Moreno, quien rehuyó todo encuentro. (I)