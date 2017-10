Lasso: “Lenín Moreno está haciendo muchas de las cosas que CREO propuso”

El líder del partido político CREO, Guillermo Lasso, comentó acerca de la gestión del presidente Lenín Moreno, diciendo que las medidas que ha tomado su gobierno son las que había propuesto su movimiento.

“Digamos aquí de frente lo que muchos correístas están pensando: que el gobierno de Lenín Moreno está haciendo muchas de las cosas que CREO propuso y hubiera hecho”, dijo Lasso en una declaración difundida po.

En la misma hace referencia a diversas afirmaciones que hizo durante su campaña presidencial que luego parecerían ser confirmadas por Moreno. Entre ellas están declaraciones acerca de Jorge Glas, la universidad Yachay Tech y la Refinería del Pacífico. “En cada atropello a la institucionalidad, siempre estuvo CREO advirtiendo de lo que sucedería”.

Lasso termina sugiriendo que las medidas tomadas por Moreno no se basan en iniciativa propia sino “porque no les queda otra”.

El mensaje completo a continuación. (I)

Lo que siempre dijimos

Que en Yachay no se iba a aprender nada, siempre lo dijimos.

Que en la Refinería del Pacífico no se iba a refinar nada, también lo advertimos.

Que Glas debía renunciar no sólo a su candidatura sino a la vicepresidencia, reiteradas veces lo exigimos. Porque, al menos, es el responsable político de la corrupción.

Y en cada escándalo, en cada elefante blanco, en cada atropello a la institucionalidad, siempre estuvo CREO advirtiendo de lo que sucedería. Cada día que pasa, los hechos nos dan un poco más de razón.

Así que digamos aquí de frente lo que muchos correístas están pensando: que el gobierno de Lenín Moreno está haciendo muchas de las cosas que CREO propuso y hubiera hecho. Es cierto, sí. muchas cosas, aunque lamentablemente no todas.

Pero ese no es el punto. La pregunta que realmente debe hacerse el pueblo ecuatoriano es: ¿por qué hace eso el presidente? ¿Está Lenín Moreno actuando por convicción? ¿O sólo lo hace porque así se lo exigen las circunstancias? Porque ustedes, señores correístas, lo metieron en un hoyo tan profundo al Ecuador que la única forma de salir de él será adoptando las soluciones correctas. O sea, las soluciones que propone CREO.

Y eso es muy preocupante para el Ecuador. Porque quiere decir que tenemos un partido oficialista conformado por dos bandos: uno integrado por ciegos seguidores de un caudillo, cuyos dogmas sólo los conducen a más corrupción y más obsesión por el poder; y otro bando, el supuestamente “menos malo”, que se ve obligado a tomar medidas aparentemente sensatas, pero en las que realmente NO creen. Medidas que NO toman por convicción, sino porque no les queda otra.

Ningún bando tiene un norte. Uno está atrapado en la irracionalidad política, y el otro actúa al vaivén de las circunstancias. Pronto, el Ecuador empezará a hacerse la pregunta más honesta: ¿Será que en el fondo son lo mismo? Si, son lo mismo; los dos son Alianza País.

Lo importante es que exista una tercera opción: el movimiento de los ciudadanos al que pertenecemos quienes defendemos los principios correctos no porque lo demandan las circunstancias, sino la ética y la buena política.

Nuestras posturas han quedado reivindicadas para la historia. Nuestras conciencias están tranquilas.

La pregunta es: ¿Por qué confiar en un gobierno que sólo hace lo que está haciendo porque el peso de los hechos es ineludible? ¿Sólo por la cara amable, la habilidad de contar chistes y hacer confusas reflexiones cuánticas?

Lo mínimo que podemos hacer es no bajar la guardia, mantenernos alerta, y seguir siendo el movimiento político de los principios correctos, el partido que seguirá empujando al Ecuador hacia el mañana, por el camino correcto de la historia.

Guillermo Lasso