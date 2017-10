Embajador argentino lamenta malentendido por decir que ecuatorianos son “mugrientos”

El embajador de Argentina en Ecuador, Luis Alfredo Juez, ha ofrecido disculpas por una declaración hecha sobre los ecuatorianos en una carta enviada a la Canciller María Fernanda Espinosa en la que dice “lamentar mucho el malentendido”.

Publicidad

El lunes, la Cancillería ecuatoriana rechazó las declaraciones del diplomático argentino, al referirse a sus actividades durante el día de las elecciones legislativas de Argentina. Juez comentó a medios locales, el pasado domingo 22 de octubre, sobre su visita: “llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”.

La Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina.

Según el Embajador argentino, en las publicaciones se ha “tomado parcialmente unas declaraciones mías fuera de contexto para intentar perjudicarme”. Ante la situación, Juez aseguró a la ministra Espinosa: “en mi país nos encontramos en época electoral, soy un político y estoy expuesto a que personas malintencionadas, que desean hacerme daño, y ante todo desean desacreditar mi desempeño como Embajador y afectar la relación bilateral entre los dos países”.

Lusi Alfredo Juez aseguró que “jamás podría tener expresiones peyorativas y ofensivas hacia el Ecuador y su Pueblo, que me ha recibido con los brazos abiertos”. Al final, el diplomático argentino expresó que su “prioridad siempre ha sido establecer las mejores relaciones con el Gobierno, sus autoridades y en general con su gente. Después del envío de la carta, el Embajador publicó el documento en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que la Cancillería del Ecuador llama la atención al embajador argentino. En septiembre de 2016, el embajador juez ya fue llamado para recibir una queja diplomática por haber criticado públicamente la condecoración de Cristina Fernández de Kirchner en a la Asamblea Nacional del Ecuador.