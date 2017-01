SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — La empresa brasileña Odebrecht pagará 184 millones de dólares al gobierno de República Dominicana como indemnización por los sobornos de 92 millones que entregó para obtener contratos con el estado, informó el viernes el procurador general Jean Alain Rodríguez.

Explicó que la suma representa el doble de la cantidad que la empresa pagó como sobornos, según declararon ejecutivos de la compañía ante autoridades estadounidenses y brasileñas. La indemnización fue acordada con base en la multa que establece la ley local sobre sobornos y los representantes de la empresa en el país se comprometieron por escrito a pagarla, dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

La ley también establece penas de hasta diez años de cárcel para los involucrados. El abogado de Odebrecht no respondió las llamadas de The Associated Press en busca de comentario.

Rodríguez indicó que además del pago, la oficina de contrataciones públicas de gobierno suspendió provisionalmente a Odebrecht como proveedor de servicios, por lo que no podrá participar en ninguna licitación del estado. El funcionario aclaró que el acuerdo de indemnización con la compañía no detendrá las investigaciones para determinar a responsables, beneficiarios e intermediarios de las coimas.

“(La investigación) terminará cuando lleguemos hasta el último rincón para encontrar a quienes cometieron tales acciones criminales”, insistió.

El monto de la indemnización fue anunciado dos días después de que la Procuraduría allanara las oficinas de Odebrechet en un lujoso edificio del centro de Santo Domingo y se incautaran dos docenas de cajas de documentos y varios servidores.

Rodríguez y la fiscal anticorrupción, Laura Guerrero, han interrogado en las dos últimas semanas al gerente local de la empresa, Marcelo Hofke, al representante comercial, Angel Rondón, y a exfuncionarios públicos que suscribieron los contratos con la compañía.

La investigación comenzó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informó que ejecutivos de Odebrecht revelaron que pagaron sobornos por unos 785 millones de dólares en 12 países, entre ellos 92 millones de dólares República Dominicana para conseguir contratos con el gobierno desde 2001. Los contratos, según la investigación, fueron sobrevaluados y las autoridades dominicanas tratan de determinar el nivel de la sobrevaluación.

Hofke, gerente local Odebrecht, aseguró durante los interrogatorios que la empresa no pagó de forma directa las coimas, sino que utilizó a un intermediario. Desde que comenzó a operar en el República Dominicana, Odebrecht ha participado en las principales obras de infraestructura vial, hidráulica y de energía.

Diversas organizaciones de la sociedad civil tienen previsto marchar el domingo hacia el Palacio Nacional en demanda de procesar judicialmente a los beneficiarios de los sobornos. (I)

The Associated Press