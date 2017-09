Glas responde a las acusaciones del delator de Odebrecht

El vicepresidente de la república, Jorge Glas Espinel, minimizó la tarde de este miércoles, 27 de septiembre del 2017, las declaraciones del delator de Odebrecht, José Conceição Santos, quien lo acusó en su declaración de haber pagado 16 millones de dólares, a través de su tío Ricardo Rivera: dos millones en 2010, por el regreso de la constructora brasileña a Ecuador, y otros 14 millones, por el 1% de todos los contratos que tuvo la empresa en el país tras su retorno.

Glas dijo que “aquí tiene que pesar las pruebas“. “No hay una prueba en mi contra y no lo van a encontrar porque no he cometido ilícito alguno“.

Además calificó como inaceptables las expresiones del brasileño. “El reporte que yo tengo dice que le ha dado plata a Charlie Pareja Cordero, que era disque para el doctor Mera, pero luego dice que no le consta. Yo me pregunto ¿a quién le dio la plata? ¿A Jorge Glas? no. Nadie se ha atrevido a decir que me ha dado medio centavo“, manifestó.

Añadió que el brasileño busca reducir su pena a costa de su cabeza. “Tiene que probarlo ¿Alguna vez me ha visto con Ricardo Rivera?”.

Comentó también que si alguien se tomó su nombre debe ser investigado.

Agregó que en este caso “son más de mil millones” de razones por los que lo odian. Esto porque esa firma perdió USD 700 millones cuando se le cancelaron contratos, tras su expulsión de Ecuador.