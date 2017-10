Moreno: Correa no fue candidato porque no tenía posibilidad de ganar las elecciones

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, durante la presentanción del ‘Acuerdo Nacional sobre la Producción y Empleo’, se refirió sobre el tema de la reelección, y dijo que Rafael Correa no se lanzó como candidato porque no tenía posibilidad de ganar las elecciones.

“Era únicamente la ambición, la perversión de perpetuarse en el poder. Y si es que no se lanzó de candidato, se los digo con toda sinceridad, es porque el (ex) presidente Correa no tenía posibilidad de ganar las elecciones…” dijo Moreno, quien además pidió que no se juzgue a los asambleístas que en 2015 votaron por la reforma a la ley de reelección.

Moreno además recordó su época de vicepresidente en el gobierno de Correa: “Así como yo lo hice, cuando fui Vicepresidente, con lealtad. Nadie en ningún momento pudo dudar de mi lealtad a pesar de que la lealtad era un cosa que estaba bastante desacreditada en periodos anteriores. Lealtad y mucho trabajo, principalmente en las tareas que asumí cuando el presidente me delegó. Hicimos con él un excelente trabajo (…) cuando se habla en los foros internacionales de Manuela Espejo aplauden de pie”.

“La solidaridad no debe ser bajo ninguna circunstancia un mecanismo de obtener beneficios. Todo lo contrario, el único beneficio es el bienestar de los demás”.

“Cuando uno tiene el poder en las manos, por favor a ejercerlo, a no tratar de perpetuarse en el, cualquiera sea la instancia en la que te corresponda estar y en el momento que te corresponda dejarlo, hay que dejarlo, porque uno puede acostumbrarse en el poder y eso es terrible”, agregó el mandatario.

Acuerdo Nacional sobre la Producción y Empleo

Moreno, pidió hoy a trabajadores y empresarios colaborar para lograr el pleno empleo y la productividad, al presentar el Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, parte integral de su programa económico.

“Un Ecuador más productivo y de pleno empleo es posible si trabajadores y empresarios estamos unidos“, manifestó en una ceremonia celebrada hoy en el Palacio de Gobierno, donde se suscribió el documento destinado a impulsar el desarrollo de la industria y la generación de fuentes laborales.

Entre los objetivos del convenio figuran la promoción de acciones conjuntas del Ejecutivo central y los gobiernos autónomos descentralizados, así como con los trabajadores, el sector productivo y la academia.

En su presentación, Moreno reiteró su voluntad de luchar contra el contrabando y la burocracia innecesarias, al tiempo que apostó por la austeridad institucional para reducir presupuestos estatales.

“Vamos a luchar contra el contrabando para evitar la competencia desleal“, manifestó antes de señalar que “un paso fundamental para el desarrollo del país es eliminar la tramitología innecesaria“.

“El Gobierno está haciendo su parte: nos hemos bajado los sueldos, eliminamos los gastos superfluos“, insistió.

La economía ecuatoriana afronta una difícil situación a raíz de una deuda de más de 50.000 millones de dólares heredada del anterior Gobierno de Rafael Correa, que amplió el gasto público en momentos en los que el precio del barril de petróleo generaba ingresos impensables para el mercado local.

Moreno, que entró funciones en mayo, presentó la semana pasada su plan de contingencia para afrontar esa deuda y tratar de despertar la economía, con medidas que incluye el recorte del gasto público, fortalecer la dolarización (moneda asumida en 2000) y luchar contra la evasión y el contrabando, que ocasionan perdida por valor de 2.000 millones en impuestos.

El acuerdo firmado hoy por el gobierno, organizaciones laborales y el sector privado es parte integral de ese plan, uno de cuyos vectores es la generación de empleo de calidad a través de una mayor productividad.

En ese sentido, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, aseguró que “el sector privado por sí solo no puede generar riqueza así como los trabajadores por sí mismos no pueden producir y generar bienestar“.

Es por ello necesario crear “empleo digno para todos y convicción de futuro“, y que “los acuerdos abarquen a la mayoría de los sectores“, afirmó.

Y defendió que el acuerdo fortalece “las relaciones entre el sector privado productivo y el sector laboral”.

En la ceremonia también participaron la vicepresidenta designada María Alejandra Vicuña, y el presidente de la Asamblea General, José Serrano Salgado.

El presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa, Marco Carrión, manifestó que el acuerdo es fruto del “diálogo participativo” en todo el país durante los últimos dos meses.

Carrión reveló que se generaron 1.400 propuestas en 26 mesas de trabajo, de las que el Gobierno ha acogido para su implementación más del 80 por ciento a fin de “mejorar el sistema productivo del país”.

Las PYMES representan en Ecuador más del 90 por ciento del tejido empresarial y son, por tanto, su principal generador de empleo. EFE

