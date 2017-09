Moreno dice que la reelección indefinida es una aberración política 

El presidente de la república, Lenín Moreno, a través de una entrevista con la cadena internacional CNN se refirió al tema de la reeleción indefinida como una aberración política.

Publicidad

“Otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reeleción indefinida. La reeleción indefinida desde mi concepción y creo, desde la ética política, es una aberración, es una aberración política, ¿por qué? porque las personas que piensan reelegirse que piensan en el otro periodo, no piensan en el lejano o futuro del país“, dijo Moreno.

Moreno también ha dicho que Rafael Correa le “indicó un panorama político coherente, pero cuando llegué al gobierno la situación era compleja (….) me pidió en Ginebra que sea su candidato a presidente porque el pueblo me necesitaba (…) habíamos hablado mucho con Rafael Correa y me dijo que ‘la mesa estaba servida’; es una ‘mesa servida’, pero sin nada”.

“Yo Asigné al vicepresidente (Jorge Glas) las funciones que él me pidió, que él manifestó estaba en capacidad de llevar adelante la actividad productiva del país. Sin decirme nada me mandó una carta extremadamente grosera. Me acusó de que estaba tramando una red de corrupción. Lo que hice fue quitarle las funciones”.

En desarrollo…